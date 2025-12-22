San Vero Milis, sbanda uscendo fuori strada: la conducente, ferita, in ospedale

Brutto spavento questa mattina sulla Provinciale 9, poco prima dell’abitato di San Vero Milis, dove una conducente è rimasta coinvolta in un’uscita di strada autonoma. Per ragioni che le autorità stanno ancora accertando, il veicolo ha improvvisamente sbandato, finendo la propria corsa oltre i margini della carreggiata.

L’allarme ha fatto confluire sul luogo del sinistro i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure alla donna prima di disporne il trasporto in ospedale per gli accertamenti necessari. Gli agenti della Polizia Locale di San Vero Milis si sono occupati di gestire il traffico e di effettuare i rilievi tecnici per fare luce sulla dinamica dell’accaduto.

Una volta concluse le operazioni di soccorso, il mezzo incidentato è stato rimosso dalla scarpata grazie all’intervento di un carro attrezzi del servizio di soccorso stradale, permettendo il ripristino della normale viabilità.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it