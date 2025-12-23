Omaggio a Gianfranco Zola, ritratto fatto interamente di mattoncini Lego

L'opera celebra la straordinaria carriera del fuoriclasse di Oliena, icona del Chelsea e protagonista indimenticabile con le maglie di Cagliari, Napoli e Parma

L’anno 2025 si chiude per l’artista sardo dei mattoncini, Maurizio Lampis, con un omaggio speciale a Gianfranco Zola. L’opera celebra la straordinaria carriera del fuoriclasse di Oliena, icona del Chelsea e protagonista indimenticabile con le maglie di Cagliari, Napoli e Parma.

Il tributo arriva in un anno d’oro per l’attuale vicepresidente della Lega Pro: Zola è stato infatti recentemente premiato dal Coni con la prestigiosa stella d’oro e ha ricevuto il titolo ufficiale di “Ambasciatore dello sport italiano nel mondo”.

Seguendo lo stile già adottato per celebrare altri grandi dell’agonismo contemporaneo — come la stella del volley Alessia Orro e il re del tennis mondiale Jannik Sinner — Lampis ha dato vita a un imponente mosaico. La creazione è stata realizzata assemblando meticolosamente migliaia di elementi Lego, trasformando i celebri mattoncini in un ritratto artistico d’eccezione.

