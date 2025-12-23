Caso Signorini, Valeria Marini lo difende: “Merita rispetto” | Pioggia di insulti

Debutto esplosivo sui social per la “Posta del Cuore” di Valeria Marini. La showgirl sarda, dopo il taglio della rubrica da parte di Pierluigi Diaco su Rai 2, ha presentato la versione social del suo spazio “stellare” scegliendo però un argomento a dir poco caldissimo.

Marini ha infatti parlato dello scandalo che riguarda Alfonso Signorini, il noto conduttore tv accusato da Fabrizio Corona di essere al centro di un sistema che imporrebbe prestazioni sessuali per partecipare al reality del Grande Fratello. Marini parla di “attacco frontale” a Signorini, che definisce “conduttore e perno del Grande Fratello”.

Poi prosegue: “Si è superato il limite e non è la prima volta”. La showgirl ha poi fatto riferimento diretto alle dichiarazioni di Antonio Medugno, quello che corona definisce “caso zero” e da cui partono le accuse al conduttore, tirando in ballo la sua esperienza personale nella Casa.

“Io c’ero nella casa quando questo Antonio, che sta vivendo il suo momento di notorietà con queste dichiarazioni diffamanti, è entrato nella casa. Penso che ci siano tante verità non dette al solo scopo di guadagnare, avere notorietà e attaccare una persona che invece merita rispetto”.

Le reazioni al post non si sono fatte attendere e nei commenti è arrivata una pioggia di insulti per Marini. In tanti la accusano di essere parte del sistema e di non aver fatto nulla, proprio per la sua vicinanza con Signorini, di cui Marini stessa all’interno del video posta una foto insieme. Insomma, ancora una volta la showgirl sarda ha saputo scatenare i social.

