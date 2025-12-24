Villa San Pietro, braccialetto elettronico per un 30enne

I Carabinieri della Stazione di Pula hanno eseguito nella serata di ieri, a Villa San Pietro, una misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l’applicazione del braccialetto elettronico, disposta dal Tribunale di Cagliari nei confronti di un uomo di 30 anni, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine.

Il provvedimento scaturisce da un’attività investigativa avviata a seguito della querela presentata nel novembre 2025 dalla vittima. Le indagini hanno fatto emergere un quadro indiziario di reiterate condotte vessatorie riconducibili al reato di maltrattamenti in ambito familiare. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo si sarebbe reso responsabile di minacce, percosse e appostamenti nei pressi del luogo di lavoro della persona offesa, comportamenti che avrebbero generato un perdurante stato di paura e disagio.

