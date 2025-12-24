Quartu, lesioni personali e rapina in concorso: 23enne in manette

Questa mattina, intorno alle 8:00, i militari del Radiomobile di Quartu Sant’Elena hanno rintracciato e tratto in arresto un 23enne del posto, disoccupato e con diversi precedenti alle spalle. L’operazione è scattata in seguito a un ordine di carcerazione siglato dal Tribunale di Cagliari.

La misura detentiva è legata a una condanna irrevocabile per i reati di rapina in concorso e lesioni personali, commessi in un arco temporale che va dal 2021 al 2024 tra i comuni di Cagliari e Guspini. Una volta individuato dai Carabinieri, il giovane è stato condotto negli uffici della Compagnia per le procedure di identificazione.

Successivamente, il 23enne è stato trasferito presso il carcere di Uta. Qui dovrà scontare la pena definitiva stabilita dall’autorità giudiziaria, corrispondente a quattro anni, undici mesi e quattro giorni di reclusione.

