Uta, sequestrata area con disboscamento e costruzione strada senza autorizzazioni

Il Corpo Forestale ha portato a termine un importante intervento nelle campagne di Uta, ponendo sotto sequestro un’area protetta da vincoli paesaggistici a seguito di gravi abusi ambientali. L’operazione ha svelato una serie di interventi illeciti che hanno profondamente alterato il territorio naturale della zona.

Le indagini condotte dalla Stazione forestale locale hanno fatto emergere la realizzazione abusiva di una strada lunga circa 250 metri e il disboscamento non autorizzato di un’area boschiva di un chilometro quadrato. Oltre alla distruzione della vegetazione in un’area vincolata, i lavori hanno causato un danno irreparabile: la distruzione della sorgente naturale Mitza Fundalis, sito storico che dà il nome alla località interessata.

Il presunto colpevole è stato identificato nel titolare di una ditta specializzata in movimento terra. Su disposizione del GIP, l’intera area è stata sequestrata per impedire ulteriori danni. L’imprenditore è ora indagato per reati edilizi e violazioni delle norme paesaggistiche, capi d’accusa che, in caso di condanna, possono comportare una pena detentiva fino a quattro anni.

