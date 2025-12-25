Cragno ricorda il Cagliari: “Gli devo tanto, mi ha dato la possibilità della Serie A”

"È un punto della mia carriera e della mia vita in cui ho solo bei ricordi e magari non è finita nei migliore dei modi", aggiunge il portiere

Alessio Cragno, ex portiere del Cagliari che attualmente si trova svincolato senza squadra, ha parlato della sua avventura in rossoblù iniziata 2014 e conclusasi nel 2022 (con qualche prestito nell’intermezzo) dopo la fatale retrocessione di Venezia.

“Devo tanto al Cagliari, perché mi ha dato la possibilità di giocare in A, mi ha fatto conoscere mia moglie, sono nate le mie bimbe. È un punto della mia carriera e della mia vita in cui ho solo bei ricordi, magari non è finita nei migliore dei modi, con una retrocessione, ma quella cosa non toglie tutti i bei momenti”, ha dichiarato l’estremo difensore a tmw.

“Retrocessione? Venivamo da un anno difficile, in cui ci eravamo salvati di rincorsa. Abbiamo avuto una serie di problemi di risultati, siamo arrivati all’ultima giornata dove le cose non sono andate benissimo. Dovevamo vincere ma non ci siamo riusciti, perché la testa era pesantissima”.

