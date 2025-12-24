Brutto incidente a Sassari, auto contro moto: motociclista ferito in ospedale

Paura sulle strade di Sassari, dove intorno alle 22 di ieri sera si è verificato un grave scontro tra un’autovettura e una motocicletta in viale Dante. La collisione è stata talmente energica da causare il ribaltamento dell’auto, che ha terminato la sua corsa sottosopra in mezzo alla carreggiata.

I passanti, allarmati dal fragore dell’impatto, hanno assistito a momenti di grande apprensione durante i primi tentativi di aiuto. Ad avere la peggio è stato il centauro, trasportato d’urgenza dalle ambulanze del 118 al pronto soccorso del Santissima Annunziata. Nonostante la violenza della caduta, i controlli medici effettuati presso il nosocomio sassarese hanno fortunatamente escluso pericoli immediati: l’uomo si trova in condizioni stabili e sotto osservazione.

Sul posto è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati a lungo per bonificare il piano stradale ed evitare che il veicolo capovolto potesse innescare incendi o ulteriori pericoli. Gli agenti della Polizia Locale hanno invece gestito la viabilità, interrotta per diverse ore, e condotto i rilievi tecnici fondamentali per stabilire la dinamica dell’incidente e accertare le responsabilità dei conducenti.

