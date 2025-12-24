Cagliari, auto distrutte durante il concerto di EroCaddeo: malviventi in fuga | Video

Notte turbolenta a Cagliari durante il concerto di EroCaddeo, artista isolano secondo classificato a XFactor 2025, dove nei parcheggi adiacenti alla zona della Fiera sono state danneggiate diverse automobili con la distruzione dei cristalli.

Circa 5/6 auto sono state prese di mira dai malviventi che hanno mandato in frantumi tutti, o quasi, i cristalli delle vetture per infiltrarsi all’interno dell’abitacolo e portare via, in brevissimo tempo, tutto ciò che si trovava a portata di mano; successivamente si sono dati alla fuga prima di poter essere sorpresi dai proprietari.

“Alla fine del concerto abbiamo notato la spiacevole sorpresa: oltre ad avere completamente distrutto la macchina ci sono stati sottratti diversi oggetti dalla vettura, tra cui i regali natalizi che poco prima avevamo acquistato. Esporremo denuncia per chiedere che vengano visionate le telecamere di sorveglianza della zona nella speranza di rintracciare i malviventi”, fa sapere una delle vittime.

