Tragico schianto a Villacidro, muore una donna di 35 anni

Tragico incidente stradale lungo la statale 196, nei pressi di Villacidro, nel tratto che collega il paese a Gonnosfanadiga. A perdere la vita una donna di 35enne di Villacidro.

L’allarme è scattato poco dopo l’impatto, quando la Ford Focus condotta dalla giovane si è ribaltata più volte per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Radiomobile, che hanno avviato immediatamente i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, e i soccorritori del 118.

I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare la donna, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi e non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato direttamente sul luogo dell’incidente.

La strada è rimasta inizialmente chiusa al traffico e successivamente riaperta a senso unico alternato per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di legge. Le forze dell’ordine sono al lavoro per chiarire le cause dello schianto.

