Cagliari, lanciano oggetti contro auto e case: tensione in piazza San Michele

Momenti di tensione nella notte tra il 25 e il 26 dicembre in piazza San Michele a Cagliari. I Carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace sono intervenuti dopo una raffica di chiamate al Numero Unico di Emergenza 112 da parte di cittadini allarmati dalla presenza di un gruppo di giovani protagonisti di comportamenti pericolosi e violenti.

Secondo quanto ricostruito, 4 ragazzi avrebbero iniziato a lanciare oggetti contro abitazioni e auto in sosta, creando un clima di paura tra i residenti. All’arrivo della pattuglia dell’Arma, la situazione non si è placata: anche l’auto di servizio è stata colpita dal lancio di arance e limoni, senza fortunatamente riportare danni.

Alla vista dei militari scesi dal mezzo, i giovani si sono dati alla fuga, dileguandosi rapidamente nelle strade adiacenti. Durante la corsa, però, hanno perso una bomba carta artigianale del peso di circa un chilogrammo. L’ordigno è stato immediatamente individuato e messo in sicurezza, quindi preso in carico dagli artificieri del Nucleo Investigativo, che hanno avviato gli accertamenti tecnici. La presenza dell’esplosivo ha fatto emergere la potenziale gravità dell’episodio, che solo per circostanze fortunate non ha avuto conseguenze più serie.

Non si registrano feriti né danni rilevanti, ma l’attenzione resta alta. Le indagini sono in corso per risalire all’identità dei responsabili, anche attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

Dalle prime ore del mattino è stato inoltre attivato un servizio straordinario di controllo del territorio che coinvolge le Stazioni di Cagliari Sant’Avendrace, Villanova e Pirri, la Sezione Radiomobile e il supporto aereo dell’elicottero dell’Arma. Un dispiegamento di forze pensato per rafforzare la sicurezza urbana, rintracciare gli autori del gesto e prevenire il ripetersi di episodi che possono mettere seriamente a rischio l’incolumità dei cittadini.

