Sanluri, perseguitava e minacciava il vicinato: 39enne in arresto

Per oltre due anni avrebbe vessato e minacciato più persone, creando un clima di paura nel quartiere

Nel corso della nottata, i Carabinieri della Stazione di Sanluri, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Cagliari nei confronti di un disoccupato di 39 anni, già noto alle Forze di Polizia, ritenuto responsabile del reato di atti persecutori.

Il provvedimento restrittivo è il risultato di una complessa attività investigativa avviata a seguito delle querele presentate da alcune donne residenti in zona, che avevano denunciato un lungo periodo di vessazioni e intimidazioni. Le indagini hanno permesso di ricostruire un quadro di condotte persecutorie protrattesi dal settembre 2023 ai primi giorni di dicembre 2025, caratterizzate da aggressioni verbali, comportamenti molesti e gravi minacce, in alcuni casi anche di morte, rivolte non solo alle persone offese ma anche ad altri residenti.

Secondo quanto emerso, tali comportamenti avrebbero provocato nelle vittime un perdurante stato di ansia e paura, costringendole a modificare in modo significativo le proprie abitudini di vita, elemento che ha contribuito a delineare la particolare gravità del quadro indiziario.

L’uomo è stato rintracciato presso la propria abitazione, condotto in caserma per le formalità di rito e successivamente tradotto presso la Casa Circondariale di Uta, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

