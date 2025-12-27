Incendio a Olbia, fiamme all’interno di un catamarano: nessun ferito

Un incendio ha minacciato la flotta in rimessaggio a Olbia durante la serata di Santo Stefano. L’allarme è scattato in viale Isola Bianca, dove una squadra del 115 è dovuta intervenire con estrema rapidità per domare le fiamme divampate a bordo di un catamarano.

L’imbarcazione, attualmente posizionata a terra per alcuni interventi di manutenzione, ha rischiato di essere completamente distrutta dal fuoco, che si era originato nella zona di poppa. La prontezza dei Vigili del Fuoco ha permesso di isolare immediatamente il focolaio, impedendo che il rogo avvolgesse l’intera vetroresina e, soprattutto, che si estendesse alle altre barche parcheggiate a breve distanza.

Una volta spento l’incendio, gli operatori hanno effettuato una minuziosa scansione termica degli spazi interni per scongiurare la ripartenza di fiamme invisibili. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli uomini della Guardia Costiera per i rilievi di competenza. Fortunatamente, non sono stati segnalati feriti o persone colpite dalle esalazioni; resta ora da capire cosa abbia innescato la scintilla iniziale, dettaglio su cui sono in corso le indagini tecniche.

