Cagliari, in casa detenevano cocaina, eroina e hashish: due arrestati

Un’operazione congiunta guidata dai Carabinieri di Pula, supportati dai colleghi di Cagliari e Sarroch, ha portato all’arresto di due persone per traffico di stupefacenti. In manette sono finiti un 33enne senza occupazione e un pensionato di 67 anni, entrambi già conosciuti dalle forze dell’ordine e residenti nel capoluogo.

L’indagine è frutto di un monitoraggio capillare del territorio, alimentato anche da confidenze e segnalazioni informali provenienti dai cittadini. Questi elementi, incrociati con appostamenti e attività di osservazione, hanno permesso ai militari di individuare un’abitazione specifica utilizzata come base logistica per lo smercio di droga.

Il blitz è scattato all’alba, quando le forze dell’ordine hanno fatto irruzione nell’immobile. All’interno è stato rinvenuto un carico significativo di sostanze illegali: 900 grammi di cocaina, un etto di eroina e due etti di hashish. Oltre alla droga, i Carabinieri hanno requisito 15.000 euro in contanti, somma considerata frutto della vendita, insieme a tutto il kit necessario per la pesatura e il confezionamento sottovuoto delle dosi.

Dopo il completamento delle procedure burocratiche, i due arrestati sono stati trasferiti presso il carcere di Uta, dove restano a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di giudizio.

