Meteo Sardegna per Capodanno: prevista una diminuzione delle temperature

Il monitoraggio meteorologico sulla Sardegna prosegue senza sosta, con gli esperti che mantengono alta l’attenzione dopo le recenti perturbazioni. Il weekend festivo è stato segnato da un clima inclemente: un Natale piovoso seguito da un Santo Stefano caratterizzato da forti temporali ha spinto la Protezione Civile a confermare lo stato di allerta gialla, concentrando i timori per possibili criticità idrogeologiche soprattutto sui versanti della Gallura e del comparto orientale tra il Flumendosa e il Flumineddu.

Sebbene la fase più acuta del maltempo sembri ormai alle spalle, l’Isola non ha ancora ritrovato una stabilità definitiva. Gli ultimi aggiornamenti confermano che una vasta depressione ha dominato il cielo sardo nelle ultime ore, portando precipitazioni sparse su tutta la regione. La situazione è apparsa particolarmente complessa lungo la costa orientale, bersagliata da rovesci persistenti e fulmini, mentre le aree interne e il litorale occidentale sono stati avvolti da una coltre di nubi compatte con piogge meno intense ma costanti.

Per il finale d’anno si profila una schiarita generale che dovrebbe regalare giornate più soleggiate; tuttavia, il passaggio al 2026 potrebbe riservare una sorpresa pungente. Secondo le proiezioni, proprio in concomitanza con la notte di Capodanno, è attesa una decisa flessione dei termometri, che porterà un freddo più rigido su tutta la Sardegna, chiudendo il 2025 con un clima tipicamente invernale dopo la lunga parentesi di instabilità umida.

