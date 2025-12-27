Torino-Cagliari 1-2, una magia di Kilicsoy sigilla la vittoria in rimonta

Il Cagliari vince 2-1 in rimonta contro il Torino e mette in saccoccia 3 punti pesanti in trasferta. Dopo l’iniziale vantaggio granata con Vlasic, i rossoblù reagiscono e prima con Prati poi con una prodezza di Kilicsoy ribaltano tutto. Per il turco seconda rete consecutiva e gol che rilancia completamente la sua stagione.

La gara si anima all’8′ quando Idrissi lanciato a rete da Luperto viene steso al limite dell’area dal portiere granata Paleari in uscita scomposta. Dopo revisione Var però l’arbitro assegna semplice rimessa dal fondo, non ravvisando né fallo né una parata fuori area. Al 27′ è il Torino a passare in vantaggio con Vlasic, su un contropiode che sorprende il Cagliari. Sul tramonto del primo tempo però è un corner di Gaetano a innescare una sponda di Mazzitelli per l’inserimento vincente di Prati che timbra l’1-1.

Nel secondo tempo parte forte il Torino, che assedia l’area rossoblù senza trovare la zampata vincente. Ma al 65′ il turco Kilicsoy salta tre uomini e con un sinistro chirurgico batte Paleari per il 2-1, di fatto nel momento migliore degli avversari. Girandola di cambi per il Torino che prova il tutto per tutto inserendo Zapata e Ngonge accanto a Simeone, per poi buttare dentro anche Aboukhlal nel finale. All’86’ proprio l’ex Simeone ha una grande chance di testa che però spreca da pochi passi. Poi in pieno recupero gol annullato a Ngonge perché sul cross precedente il pallone era uscito. Ma è l’ultimo brivido: i sardi alzano il muro e questa volta la rimonta è portata a termine.

