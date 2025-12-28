Villasimius, la grandine imbianca le strade | Video

Il maltempo che ha interessato la Sardegna negli ultimi giorni ha riservato anche immagini fuori dall’ordinario. A Villasimius, tra Natale e Santo Stefano, una grandinata particolarmente intensa ha trasformato alcune strade del centro in un paesaggio unico, con il manto stradale completamente imbiancato.

I chicchi di grandine, di dimensioni rilevanti, si sono accumulati sull’asfalto creando uno scenario raro per la zona costiera. In un video circolato sui social, diffuso dalla pagina Villasimius_360, si osserva l’acqua piovana scorrere lungo una strada in pendenza, trascinando con sé migliaia di chicchi bianchi e dando vita a un curioso effetto visivo simile a una colata di schiuma. Un fenomeno insolito che ha colpito residenti e visitatori.

