Notizie Lavoro Export sardo in frenata: crollano le vendite all’estero e soffrono le Pmi

Export sardo in frenata: crollano le vendite all’estero e soffrono le Pmi

Confartigianato lancia l’allarme sull'export in Sardegna: -17,5% complessivo e -29,8% per le piccole imprese

Di
Redazione Cagliaripad
-

Le esportazioni della Sardegna registrano una brusca battuta d’arresto. Nel primo semestre del 2025 l’export manifatturiero dell’Isola segna un calo del 17,5% rispetto allo stesso periodo del 2024, collocando la regione all’ultimo posto della classifica nazionale, in un contesto che vede invece altre realtà italiane crescere e una media nazionale attestarsi attorno al +2%. A pesare sono soprattutto le difficoltà strutturali del sistema produttivo regionale, solo in parte compensate dalle performance del comparto farmaceutico.

Ancora più critico il quadro per le micro, piccole e medie imprese, cuore dell’economia sarda, le cui esportazioni scendono del 29,8% su base annua. Un dato che emerge dall’analisi dell’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese su fonte Istat e che evidenzia un divario sempre più ampio rispetto ad altre regioni italiane, capaci invece di mantenere o rafforzare la propria presenza sui mercati esteri.

Il rallentamento non è uniforme in tutti i settori. Alcuni comparti mostrano segnali di tenuta, come la moda, che registra un lieve incremento dello 0,8% in controtendenza rispetto al dato nazionale negativo, e la meccanica, che cresce del 4,9%. Sul fronte geografico spicca il forte aumento delle esportazioni verso la Germania, con un balzo superiore all’80%, mentre preoccupano le vendite verso la Cina, in caduta di oltre il 58%, uno dei peggiori risultati a livello nazionale.

Secondo Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, la fotografia che emerge è quella di “una delle realtà più penalizzate nella competizione internazionale”. Le piccole imprese, in particolare, faticano a difendere le proprie posizioni all’estero e rischiano di essere escluse dalle dinamiche di crescita globale senza un adeguato supporto.

Per Meloni è indispensabile rilanciare le politiche di internazionalizzazione: “Serve un rinnovato impegno a sostegno dell’internazionalizzazione, con azioni mirate a rafforzare la competitività delle imprese, consolidare i mercati già presidiati e individuare nuove traiettorie di sviluppo. Serve rifinanziare le missioni all’estero e le iniziative innovative per accompagnare sui mercati internazionali l’artigianato e le piccole imprese”.

A pesare è anche il numero ridotto di aziende sarde attive nell’export: secondo gli ultimi dati disponibili, solo 633 imprese dell’Isola esportano stabilmente, pari allo 0,6% del totale, un dato che colloca la Sardegna nelle ultime posizioni in Italia. Per Confartigianato è necessario invertire questa tendenza, puntando su strumenti più accessibili e su figure specializzate come il Digital Temporary Export Manager, ritenuto fondamentale per sostenere le micro e piccole imprese senza appesantirne i costi strutturali.

L’obiettivo, conclude Meloni, è “consentire alle Mpi di camminare sulle proprie gambe, anche al fine di poter approfittare delle occasioni offerte dall’incremento del commercio digitale”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE