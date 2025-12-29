Silius, entro il 2026 ripartirà la miniera per l’estrazione di fluorite

Il rilancio del polo estrattivo di Silius è ormai alle porte: nel corso del 2026 la miniera tornerà pienamente operativa con l’obiettivo di estrarre ogni anno 70.000 tonnellate di fluorite, un minerale diventato fondamentale per l’industria contemporanea in quanto componente chiave nelle batterie agli ioni di litio. Dopo una chiusura durata trent’anni, la ripartenza di questo sito strategico è sostenuta da un massiccio piano di investimenti tecnologici promosso dalla Mineraria Gerrei, che ha recentemente siglato un accordo da 1,1 milioni di euro con la Valente S.p.A., eccellenza milanese nel settore delle infrastrutture sotterranee e della mobilità su rotaia.

L’importante commessa prevede la fornitura di tutta la dotazione necessaria per rimettere in funzione le gallerie e ottimizzare la logistica interna al giacimento. Nello specifico, l’azienda fornirà locomotori elettrici d’avanguardia per la movimentazione dei carichi e veicoli appositamente studiati per il trasferimento degli operai nelle profondità della terra, garantendo standard di sicurezza elevati. A completare il pacchetto tecnologico saranno i convogli su rotaia per lo spostamento dei materiali di scavo e una serie di impianti avanzati destinati al restyling strutturale dell’intero complesso minerario.

Questi interventi di ammodernamento sono considerati propedeutici alla riapertura dei pozzi, poiché permetteranno di gestire in modo efficiente sia il trasporto delle materie prime che il personale tecnico impegnato nel sottosuolo. Grazie a questa sinergia industriale, la Sardegna si prepara a diventare un punto di riferimento nell’approvvigionamento di materie prime critiche, riducendo la dipendenza dai mercati esteri e rigenerando un’area dalla storica vocazione mineraria.

