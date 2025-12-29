Aumentano gli sportivi in Sardegna, in ascesa c’è l’arrampicata

Il 2025 si chiude con il segno “più” per lo sport sardo. Nel consueto bilancio di fine anno, il presidente del Coni Sardegna, Bruno Perra, ha tracciato un quadro estremamente positivo, certificando un aumento significativo dei praticanti su tutto il territorio regionale.
Se i “colossi” del tesseramento come il calcio, il tennis e le arti marziali continuano a trainare il movimento con numeri in costante ascesa, la fotografia dell’anno appena trascorso rivela un trend inaspettato: l’esplosione dell’arrampicata.
La disciplina, che unisce forza fisica e contatto con la natura, ha conquistato una platea sempre più vasta di giovani e appassionati, diventando il simbolo di una Sardegna che guarda con curiosità a nuove sfide atletiche.
