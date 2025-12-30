Ha visitato ufficialmente il 50% dell’intero mondo: il traguardo di Enrico Sanna

"Ho scoperto la passione per i viaggi qualche anno fa; mi piace volare, utilizzare i mezzi, conoscere nuove persone e scoprire luoghi", commenta Enrico Sanna

Per molti il viaggio è un desiderio astratto, ma per Enrico Sanna (35 anni) — noto a Pizzo (in Calabria) come Henry Sprouse — è una missione di vita. Ha trasformato la sua esistenza in un’esplorazione continua. Recentemente ha toccato una meta simbolica: ha visitato ufficialmente il 50% dei territori mondiali (125 territori). Enrico possiede origini sarde da parte del nonno, Sanna di Quartu Sant’Elena, che negli anni ’30 del secolo scorso lasciò la Sardegna per trasferirsi in Calabria dove conobbe e sposò sua moglie.

“Anche se vivo in Calabria, essendo un Sanna, non ho mai negato le mie origini sarde e ne vado fiero. Ho girato metà mondo ma non ancora la Sardegna, spero di venirci quanto prima perché ho fatto lo studio del mio albero genealogico e voglio scoprire le mie radici”, commenta Enrico.

“La mia passione per i viaggi l’ho scoperta qualche anno fa. Mi incuriosiva conoscere nuove persone, mi piace volare, prendere i mezzi e scoprire luoghi nuovi. Ho fatto degli studi su di me e ho scoperto di avere la sindrome di Wanderlust che in sostanza è la voglia irrefrenabile di organizzare viaggi; così è nata la mia passione, non riesco a stare fermo e voglio andare sempre a mille”.

Enrico infine ci tiene ad aggiungere: “Non ho mai conosciuto mio nonno, venuto a mancare nel 1972, ma sono molto legato sentimentalmente alla Sardegna. Dopo tutti questi viaggi mi sembra che lui mi spinga e mi avvicini a quello che sto facendo”.

