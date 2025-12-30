Serramanna, oltre 1Kg di botti illegali sequestrati: 28enne denunciato

Un intervento mirato dei Carabinieri di Serramanna ha portato al sequestro di materiale esplodente pericoloso nella serata di ieri.
Un operaio di 28 anni è stato denunciato a piede libero dopo che i militari, insospettiti durante le attività di controllo del territorio, hanno perquisito la sua abitazione. All’interno sono stati rinvenuti 11 ordigni artigianali — tra cui “cipolle” e “candelotti” — privi di qualsiasi marchio di sicurezza CE, per un peso complessivo superiore al chilogrammo, oltre a 500 grammi di polvere da sparo sfusa.
Vista l’elevata pericolosità dei manufatti, caratterizzati da una carica esplosiva superiore ai limiti di legge, è stato necessario l’intervento del Nucleo Artificieri di Cagliari per la rimozione e la messa in sicurezza dell’area.
