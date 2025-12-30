Serramanna, oltre 1Kg di botti illegali sequestrati: 28enne denunciato

Sono stati rinvenuti 11 ordigni artigianali — tra cui "cipolle" e "candelotti" — privi di qualsiasi marchio di sicurezza CE

Un intervento mirato dei Carabinieri di Serramanna ha portato al sequestro di materiale esplodente pericoloso nella serata di ieri.

Un operaio di 28 anni è stato denunciato a piede libero dopo che i militari, insospettiti durante le attività di controllo del territorio, hanno perquisito la sua abitazione. All’interno sono stati rinvenuti 11 ordigni artigianali — tra cui “cipolle” e “candelotti” — privi di qualsiasi marchio di sicurezza CE, per un peso complessivo superiore al chilogrammo, oltre a 500 grammi di polvere da sparo sfusa.

Vista l’elevata pericolosità dei manufatti, caratterizzati da una carica esplosiva superiore ai limiti di legge, è stato necessario l’intervento del Nucleo Artificieri di Cagliari per la rimozione e la messa in sicurezza dell’area.

