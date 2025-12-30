Arzachena, camion si ribalta e trancia diversi cavi elettrici

Grosso spavento ad Arzachena per il ribaltamento di un camion: il mezzo pesante ha urtato cavi elettrici e telefonici finendo su un lato

Momenti di apprensione nella tarda mattinata ad Arzachena, dove intorno alle 12 i Vigili del fuoco del distaccamento locale sono intervenuti per un incidente stradale lungo la Sp59, in via Spargi. Un camion, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltato su un fianco dopo aver urtato il braccio che sosteneva diversi cavi elettrici e telefonici, tranciandoli.

La situazione ha reso necessario l’intervento dei tecnici Enel, poiché alcuni dei cavi coinvolti risultavano ancora sotto tensione. Le operazioni di messa in sicurezza si sono svolte in condizioni delicate, anche per evitare ulteriori rischi per la circolazione e per gli operatori impegnati sul posto.

La Polizia locale di Arzachena ha provveduto a interdire temporaneamente il traffico nella zona interessata, consentendo ai soccorritori di operare in sicurezza fino al ripristino delle condizioni di viabilità. Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il personale del 118, ma fortunatamente non si registrano feriti.

