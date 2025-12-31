Sanità sarda, entro oggi la nomina dei nuovi manager

Entro oggi la Giunta regionale potrebbe procedere alla nomina dei nuovi manager delle aziende sanitarie. Il vuoto di governance si è infatti creato dopo la sentenza della Corte Costituzionale, pubblicata il 24 dicembre, che ha bocciato due articoli chiave della legge regionale 8 sulla riorganizzazione del sistema sanitario e sul commissariamento di Asl, Arnas Brotzu, Areus e Aou di Cagliari e Sassari.

Il parere legale è arrivato ieri sera, su richiesta dell’esecutivo regionale, che metterebbe al riparo la Giunta non solo da eventuali richieste risarcitorie degli ex manager allontanati lo scorso aprile con il commissariamento, ma anche da possibili ricadute giuridiche sul piano amministrativo. Resta invece aperta la questione politica, con il Partito democratico che continua a mostrarsi scettico sulla soluzione prospettata.

Anche questa mattina i legali, compresi quelli vicini ai dem, sono al lavoro per sciogliere ogni nodo interpretativo e consentire alla Giunta di arrivare alla seduta prevista nel primo pomeriggio con un quadro completo.

Con la decadenza dei commissari, le aziende sanitarie sono attualmente guidate dai direttori amministrativi o sanitari, entrambi nominati dagli stessi commissari, che svolgono anche la funzione di legale rappresentante. Come riportato dall’Ansa, secondo i legali consultati, non sarebbe possibile reintegrare i precedenti direttori generali – alcuni dei quali nel frattempo sono andati in pensione – poiché nessuno, ad eccezione di Flavio Sensi della Asl di Sassari, ha presentato ricorso contro il licenziamento entro i termini di legge.

Per la posizione di Sensi si dovrà attendere la decisione del giudice, mentre per altri ex direttori generali potrebbe aprirsi la possibilità di un rientro come nuovi manager, questa volta attraverso una nomina formale.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it