Capodanno a Cagliari, città blindata: attesa per l’ultima notte dell’anno

Cagliari si prepara a festeggiare la notte di San Silvestro per le vie della città. Il capoluogo isolano risulta blindato per i preparativi dell’ultima notte dell’anno con la Polizia Locale che sta transennando le diverse vie in cui si animerà la festa per l’arrivo del 2026.

Nel Largo Carlo Felice si stanno ultimano i preparativi e l’allestimento del palco che accoglierà numerose persone per il brindisi di fine anno.

Le chiusure al traffico interesseranno in particolare le vie attorno alle zone degli spettacoli che resteranno in vigore fino al termine degli eventi e alle operazioni di pulizia. Modifiche temporanee alla viabilità prevedono sensi unici invertiti, direzioni obbligatorie e divieti di accesso regolati direttamente dalla Polizia Locale, chiamata a presidiare i punti più delicati della circolazione.

Particolare attenzione sarà rivolta anche all’area del Bastione Santa Croce e alle strade di accesso a Castello, dove sono previste chiusure complete al traffico e divieti di sosta per tutta la durata delle manifestazioni.

I divieti

Di seguito il dettaglio dei divieti come annunciato dal Comune di Cagliari.

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati, dalle ore 18 del 30 dicembre 2025 alle ore 16 dell’1 gennaio 2026:

via Sassari (tratto piazza Del Carmine – corso Vittorio Emanuele);

via Mameli (tratto via Sassari – Largo Carlo Felice);

via Angioy;

via Crispi;

Largo Carlo Felice;

piazza Yenne;

via Roma lato portici (tratto Largo Carlo Felice – piazza Amendola);

via Sardegna (tratto Largo Carlo Felice – via Napoli);

via Del Mercato Vecchio;

via Sicilia (tratto via Baylle – via Napoli);

via Dettori;

via Savoia

piazzetta Savoia;

via Baylle.

Divieto di transito veicolare, dalle ore 7 del 31 dicembre 2025 alle ore 16 dell’1 gennaio 2026:

via Sardegna (tratto Largo Carlo Felice – via Napoli);

via Del Mercato Vecchio;

via Sicilia (tratto via Baylle – via Napoli);

via Dettori;

via Savoia

piazzetta Savoia;

via Baylle.

via Manno.

Divieto di transito veicolare, dalle ore 7 del 31 dicembre 2025 sino a fine spettacolo e pulizia delle strade:

via Sassari (tratto via Mameli – Corso Vittorio Emanuele);

via Mameli (tratto via Sassari – Largo Carlo Felice);

via Angioy;

via Crispi;

piazza Yenne;

corso Vittorio Emanuele (tratto Largo Carlo Felice – via Maddalena).

Divieto di transito veicolare, dalle ore 14 del 31 dicembre 2025 alle ore 2 dell’1 gennaio 2026:

via Roma, lato portici (tratto Largo Carlo Felice – piazza Amendola).

Divieto di transito veicolare, dalle ore 21 del 30 dicembre 2025 alle ore 16 dell’1 gennaio 2026:

Largo Carlo Felice, nel senso di percorrenza da via Roma a piazza Yenne.

Divieto di transito veicolare, dalle ore 7 del 31 dicembre 2025 sino a fine spettacolo e pulizia della strada:

Largo Carlo felice, nel senso di percorrenza da piazza Yenne a via Roma.

Direzione obbligatoria a sinistra nella via Azuni, all’intersezione con il via Santa Margherita dalle ore 7 del 31 dicembre 2025 sino a fine spettacolo e pulizia della strada.

Inversione del senso di circolazione veicolare regolata dalla Polizia Locale nella via Sassari (tratto via Mameli – piazza Del Carmine) con senso di percorrenza da via Mameli a piazza Del Carmine, dalle ore 7 del 31 dicembre 2025 sino a fine spettacolo e pulizia delle strade.

Direzione obbligatoria a destra nella via Mameli, all’intersezione con via Sassari, dalle ore 7 del 31 dicembre 2025 sino a fine spettacolo e pulizia delle strade.

Direzione obbligatoria a destra nella via Malta, all’intersezione con via Sassari, dalle ore 7 del 31 dicembre 2025 sino a fine spettacolo e pulizia delle strade.

Divieto di sosta con rimozione forzata sul ambo i lati, dalle ore 18 del 30 dicembre 2025 alle ore 16 dell’1 gennaio 2026:

via Santa Croce.

Divieto di transito veicolare, dalle ore 16 del 31 dicembre 2025 sino a fine spettacolo e pulizia della strada:

via Santa Croce.

Direzione obbligatoria diritto, nella via Dei Genovesi, all’intersezione con la via Santa Croce, dalle ore 16 del 31 dicembre 2025 sino a fine spettacolo e pulizia della strada.

Senso vietato nella via Dei Genovesi, all’intersezione con la via Porcell, dalle ore 16 del 31 dicembre 2025 sino a fine spettacolo e pulizia della strada.

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati, dalle ore 18 del 30 dicembre 2025 alle ore 6 dell’1 gennaio 2026:

via De Candia.

Divieto di transito veicolare, dalle ore 16 del 31 dicembre 2025 alle ore 6 dell’1 gennaio 2026:

via De Candia.

Direzione obbligatoria a destra nella via La Marmora, all’intersezione con la via Dei Genovesi, dalle ore 16 del 31 dicembre 2025 alle ore 6 dell’1 gennaio 2026.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it