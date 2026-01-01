Province Sud Sardegna La dea bendata bacia Iglesias: vinti 10.000 euro al SuperEnalotto

La dea bendata bacia Iglesias: vinti 10.000 euro al SuperEnalotto

Il fortunato giocatore del Sud Sardegna, nell'estrazione di martedì 20, ha centrato un "5" dall'esatto valore di 10.663,24 euro

Di
Redazione Cagliaripad
-

La fortuna bacia il Sud Sardegna proprio alla vigilia del nuovo anno. Nell’ultima estrazione del SuperEnalotto, quella di martedì 30 dicembre, un fortunato giocatore di Iglesias ha centrato un “5” da 10.663,24 euro.

La giocata vincente è stata convalidata presso la ricevitoria “Su Gabellottu“, situata in via Vittorio Veneto 70. Una vincita che regala un sorriso alla comunità locale e chiude in bellezza il 2025 per il misterioso scommettitore.

Sebbene la Sardegna festeggi questa vincita, il premio più ambito continua a sfuggire: l’ultimo “6” – che ha regalato ben 35,4 milioni di euro – risale infatti al 22 maggio scorso, quando fu centrato a Desenzano del Garda.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE