La dea bendata bacia Iglesias: vinti 10.000 euro al SuperEnalotto

La fortuna bacia il Sud Sardegna proprio alla vigilia del nuovo anno. Nell’ultima estrazione del SuperEnalotto, quella di martedì 30 dicembre, un fortunato giocatore di Iglesias ha centrato un “5” da 10.663,24 euro.
La giocata vincente è stata convalidata presso la ricevitoria “Su Gabellottu“, situata in via Vittorio Veneto 70. Una vincita che regala un sorriso alla comunità locale e chiude in bellezza il 2025 per il misterioso scommettitore.
Sebbene la Sardegna festeggi questa vincita, il premio più ambito continua a sfuggire: l’ultimo “6” – che ha regalato ben 35,4 milioni di euro – risale infatti al 22 maggio scorso, quando fu centrato a Desenzano del Garda.
