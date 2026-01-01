Notizie Cagliari Policlinico, la piccola Marta Cortis è la prima nata del 2026

Policlinico, la piccola Marta Cortis è la prima nata del 2026

La bimba è venuta alla luce poco dopo l’una di notte: grande emozione per mamma Valentina e papà Alessio

Di
Redazione Cagliaripad
-

Si chiama Marta Cortis la prima bambina nata nel 2026 al Policlinico universitario Duilio Casula. La piccola è venuta alla luce all’1.51, in una delle sale parto del Blocco Q, portando la prima grande emozione del nuovo anno a mamma Valentina Pilleri e papà Alessio Cortis.

Alla nascita Marta pesava 3 chili e 230 grammi e misurava 50 centimetri. Il parto si è svolto regolarmente ed è stato seguito da un’équipe sanitaria ampia e specializzata. Accanto alla ginecologa Laura Suzzi hanno operato le ostetriche Claudia Meloni, Eleonora Serra ed Eleonora Sinis, supportate da un team multidisciplinare che ha garantito assistenza completa e sicurezza in ogni fase.

In sala parto erano presenti anche gli specializzandi Andrea Ungredda e Alessia Saccà, l’anestesista Monica Concetta Cocozza, il pediatra Luca Bianchini, le infermiere pediatriche Roberta Porceddu e Martina Zedda e le operatrici socio-sanitarie Vitalia Corda e Silvia Cabras. Un lavoro di squadra che ha permesso di accogliere al meglio la prima nuova vita del 2026 nel presidio universitario cagliaritano.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE