Policlinico, la piccola Marta Cortis è la prima nata del 2026

Si chiama Marta Cortis la prima bambina nata nel 2026 al Policlinico universitario Duilio Casula. La piccola è venuta alla luce all’1.51, in una delle sale parto del Blocco Q, portando la prima grande emozione del nuovo anno a mamma Valentina Pilleri e papà Alessio Cortis.

Alla nascita Marta pesava 3 chili e 230 grammi e misurava 50 centimetri. Il parto si è svolto regolarmente ed è stato seguito da un’équipe sanitaria ampia e specializzata. Accanto alla ginecologa Laura Suzzi hanno operato le ostetriche Claudia Meloni, Eleonora Serra ed Eleonora Sinis, supportate da un team multidisciplinare che ha garantito assistenza completa e sicurezza in ogni fase.

In sala parto erano presenti anche gli specializzandi Andrea Ungredda e Alessia Saccà, l’anestesista Monica Concetta Cocozza, il pediatra Luca Bianchini, le infermiere pediatriche Roberta Porceddu e Martina Zedda e le operatrici socio-sanitarie Vitalia Corda e Silvia Cabras. Un lavoro di squadra che ha permesso di accogliere al meglio la prima nuova vita del 2026 nel presidio universitario cagliaritano.

