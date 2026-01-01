Cagliari-Milan, le probabili formazioni e dove vederla

La Serie A inaugura il 2026 con l’anticipo della 18ª giornata Cagliari-Milan, in programma venerdì 2 gennaio alle 20.45 allo stadio Unipol Domus. Una sfida dal doppio volto, con obiettivi di classifica differenti ma ugualmente cruciali per entrambe le squadre.

Il Cagliari arriva all’appuntamento con il morale alto grazie al successo in rimonta per 2-1 contro il Torino nell’ultimo turno del 2025. Tre punti pesantissimi che hanno consentito ai rossoblù di allungare a 6 lunghezze il margine sulla zona retrocessione. La squadra allenata da Fabio Pisacane è ora chiamata a confermarsi, sfruttando il fattore campo per consolidare la propria posizione e guardare con maggiore fiducia al prosieguo della stagione.

Di tutt’altro tenore gli obiettivi del Milan, che si presenta in Sardegna con l’obbligo di vincere. I rossoneri dell’ex rossoblù Massimiliano Allegri hanno ritrovato slancio battendo il Verona 3-0 a San Siro, un successo che ha permesso a Modric e compagni di restare pienamente agganciati alla lotta Scudetto, a un solo punto dall’Inter.

Probabili formazioni

Il Cagliari dovrebbe schierarsi con Caprile tra i pali, linea difensiva guidata da Mina e Rodriguez, entrambi recuperati. Centrocampo a cinque e coppia offensiva formata da Esposito e Kiliçsoy. Il Milan risponderà con Maignan in porta protetto da una difesa a tre. Centrocampo folto con qualità ed esperienza, governato dal solito Modric. Davanti il tandem Pulisic-Leao, anche se Allegri non ha nascosto le non perfette condizioni di entrambi. Out Nkunku e panchina per il nuovo acquisto Fullkrug.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Rodriguez; Idrissi, Adopo, Prati, Deiola, Palestra; Esposito, Kiliçsoy.

All. Fabio Pisacane.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.

All. Massimiliano Allegri.

Dove vederla

Cagliari-Milan sarà visibile in diretta streaming su Dazn e in diretta televisiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Per gli abbonati Sky, la partita sarà accessibile anche tramite l’app Dazn su decoder Sky Q. La telecronaca di Dazn sarà affidata a Riccardo Mancini, con il commento tecnico di Fabio Bazzani.

