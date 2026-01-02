Sassari, incendio in un negozio di via Asproni: evacuato un appartamento

Fiamme in un locale di oggettistica chiuso per le festività, denso fumo e calore hanno interessato anche lo stabile sovrastante

Paura nel pomeriggio di ieri a Sassari per un incendio che ha interessato un negozio di oggettistica in via Asproni. Le fiamme si sono sviluppate all’interno del locale, che in quel momento risultava chiuso per le festività, generando un intenso fumo e un forte irraggiamento di calore.

La situazione ha reso necessario evacuare in via precauzionale l’appartamento sovrastante, invaso dal fumo durante le operazioni di spegnimento. Sul posto è intervenuto il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco, l’ingegnere Gissi, che ha coordinato le attività insieme a due funzionari.

In azione tre squadre dei Vigili del fuoco della sede centrale, con il supporto del personale del 118 e della Polizia locale. Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it