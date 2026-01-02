Monserrato, arrestato 30enne per possesso di arma clandestina

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato con un fucile artigianale calibro 12 e munizioni vietate

È finita con un arresto la notte di controlli condotta dai Carabinieri tra Monserrato e Selargius. I militari hanno fermato un uomo di 30 anni, residente nell’hinterland di Cagliari e già conosciuto alle forze di polizia, con l’accusa di detenzione di arma clandestina.

Il giovane, notato mentre transitava nel centro abitato di Monserrato, ha tentato di sottrarsi al controllo alla vista delle pattuglie, attirando però l’attenzione dei Carabinieri. L’atteggiamento sospetto ha spinto i militari a procedere con gli accertamenti, estesi anche al domicilio.

Durante la perquisizione è stato rinvenuto un fucile artigianale calibro 12, privo di matricola, insieme a munizioni il cui possesso è vietato dalla legge. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Uta, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

