Capodanno in Sardegna, circa 280 richieste d’aiuto verso il 118

Il passaggio al nuovo anno in Sardegna è stato monitorato con estrema attenzione dalle Centrali Operative 118 di Cagliari e Sassari

Il passaggio al nuovo anno in Sardegna è stato monitorato con estrema attenzione dalle Centrali Operative 118 di Cagliari e Sassari, che tra la serata del 31 dicembre e le prime ore del mattino hanno gestito complessivamente 278 richieste di aiuto. L’Azienda Regionale per l’Emergenza Urgenza ha garantito un presidio costante, supportando i piani sanitari comunali e potenziando la flotta di soccorso con mezzi aggiuntivi e Posti Medici Avanzati nelle aree a maggiore densità di pubblico.

Nel capoluogo sardo, la macchina dei soccorsi si è concentrata sui grandi eventi del centro storico. Durante i festeggiamenti coordinati dalla Centrale di Cagliari, si sono registrati 11 interventi diretti e 4 ingressi al presidio medico di piazza, culminati in due ricoveri ospedalieri, tra cui quello di una giovane ferita al volto dall’esplosione di un petardo. A festeggiamenti conclusi, il personale è dovuto intervenire ulteriormente per gestire sette casi di intossicazione alcolica. Anche Oristano ha goduto di un presidio dedicato per il concerto principale, trascorso senza criticità rilevanti fatta eccezione per alcuni soccorsi dovuti all’abuso di alcol registrati solo a fine serata.

Analizzando i dati territoriali del Sud Sardegna, la Centrale di Cagliari ha processato 136 chiamate, di cui la maggior parte classificate come codici gialli (89) e una minoranza di codici rossi (15). Parallelamente, nel Nord Sardegna, la Centrale di Sassari ha operato su un volume simile di 142 eventi tra Sassari, Gallura, Nuoro e Ogliastra. Qui la gravità media è apparsa superiore, con ben 54 interventi in codice rosso. Le aree dei grandi concerti sono state protette da mezzi con infermieri a bordo, che hanno risposto a chiamate urgenti tra Sassari, Olbia e Alghero.

A Sassari e Olbia, il coordinamento del 118 ha supervisionato i complessi dispositivi sanitari allestiti per gli eventi di piazza, inclusi i presidi per il concerto di Max Pezzali che contava su un Posto Medico Avanzato e otto mezzi di soccorso tra medicalizzati e di base. Nonostante l’efficienza della macchina organizzativa, si è dovuto registrare un preoccupante numero di casi di coma etilico tra i più giovani, con 15 episodi segnalati nel Nord dell’Isola. Purtroppo, la cronaca riporta un unico evento tragico di estrema gravità: un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 84 vicino a Bottidda, nel quale ha perso la vita un uomo di 36 anni residente a Illorai.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it