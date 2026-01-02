Aggressione a Padru, 31enne colpito e poi investito con un’auto: è grave

Una giornata di ordinaria amministrazione si è trasformato in una brutale aggressione presso l’ecocentro di Padru. Una violenta discussione tra due uomini e una donna è degenerata quando uno dei contendenti è stato prima colpito e poi, una volta caduto al suolo, travolto deliberatamente da un’auto.

Gli aggressori sono fuggiti immediatamente, facendo perdere le proprie tracce. La vittima, in condizioni critiche, è stata trasferita d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia grazie all’intervento dell’elisoccorso.

I Carabinieri di Padru e della Radiomobile di Olbia sono ora impegnati in una serrata attività investigativa per rintracciare i responsabili e fare luce sul movente del brutale gesto.

