Panico a Budoni, auto in fiamme nella galleria “S’Iscala”: traffico bloccato

L'aria irrespirabile e l'assenza di visibilità hanno scatenato il panico tra i conducenti in transito che hanno optato per invertire la marcia

Intervento d’urgenza dei Vigili del Fuoco di Siniscola nel primo pomeriggio di oggi lungo la Statale 131 Dcn. Intorno alle 13:30, una Opel Kadett ha preso fuoco mentre percorreva il tunnel “S’Iscala”, nel tratto tra Posada e Budoni.

I pompieri, dopo aver domato il rogo, hanno affidato l’automobilista — un uomo di nazionalità britannica — alle cure dei sanitari del 118 di Budoni per gli accertamenti del caso. Successivamente, la squadra ha setacciato l’intera galleria per escludere la presenza di altri veicoli coinvolti nei fumi. Attualmente la circolazione verso Abbasanta è interdetta: la Polizia Stradale di Siniscola sta deviando i mezzi sulla Statale 129.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili di Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità è il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

