Paura a Fordongianus, cade in casa e batte la testa: donna in ospedale

Dopo le prime cure prestate nell'abitazione, la paziente è stata accompagnata in ospedale per monitorare il trauma cranico riportato

Paura a Fordongianus, cade in casa e batte la testa: donna in...

Paura nel pomeriggio di oggi a Fordongianus per un’anziana rimasta vittima di un infortunio tra le mura di casa.

Intorno alle 15, la donna è scivolata accidentalmente sbattendo violentemente il capo. L’allarme è scattato immediatamente: sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 insieme all’elicottero dell’Areus, decollato per fornire assistenza medica d’urgenza.

Dopo le prime cure prestate nell’abitazione, la paziente è stata accompagnata in ospedale per monitorare il trauma cranico riportato.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it