Alessia Orro, la pallavolista di Narbolia eletta tra le 3 più forti al mondo

Attualmente, la Orro sta trascinando la sua squadra ai vertici della lega turca e al comando del girone di Champions League

Il 2025 si chiude in modo trionfale per Alessia Orro, consacrata dai social di Volleyball World tra le tre migliori pallavoliste del pianeta.

La pallavolista sarda, colonna portante del Fenerbahçe, ha conquistato il terzo gradino del podio globale, preceduta solo dalla compagna di nazionale Monica De Gennaro e dalla fuoriclasse brasiliana Gabi. Un riconoscimento che corona una stagione irripetibile, segnata dal titolo mondiale vinto con l’Italia a settembre, occasione in cui è stata eletta MVP della competizione.

Attualmente, la Orro sta trascinando la sua squadra ai vertici della lega turca e al comando del girone di Champions League, confermandosi una stella assoluta del volley internazionale.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it