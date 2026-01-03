Incidente a Villasimius, chi è la vittima: il paese piange Alessandro Zizzaro

Si chiamava Alessandro Zizzaro il 19enne che ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nel cuore della notte a Villasimius, lungo la strada che conduce al mare, all’altezza della piazzetta Simius, all’incrocio tra via Matteotti e via Le Palme. Il giovane viaggiava in scooter quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un’autovettura a bordo della quale si trovavano tre ragazzi.
L’impatto è stato violentissimo e per Alessandro non c’è stato nulla da fare. Gli occupanti dell’auto sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale, dove sono stati trattenuti in osservazione per diverse ferite riportate nell’urto. Le loro condizioni non destano preoccupazione.
La notizia si è diffusa rapidamente in paese, lasciando Villasimius sotto shock. Profondo il cordoglio della comunità e dell’amministrazione comunale. Il sindaco Gianluca Dessì ha disposto l’immediata sospensione della Tombola prevista per domani, uno degli appuntamenti natalizi più attesi dalle famiglie, e l’annullamento di tutti gli eventi in programma nei prossimi giorni.
“Questa notte la nostra comunità è stata colpita da una tragedia che ci lascia senza parole” ha scritto il primo cittadino sui social. “La prematura scomparsa del giovanissimo e caro Alessandro ha profondamente scosso tutti noi. In queste ore di dolore, il pensiero va alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutte le persone che gli hanno voluto bene”.
