Incidente a Villasimius, chi è la vittima: il paese piange Alessandro Zizzaro

Il giovane ha perso la vita in un incidente in scooter all’incrocio tra via Matteotti e via Le Palme. Il Comune annulla gli eventi in segno di lutto

Si chiamava Alessandro Zizzaro il 19enne che ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nel cuore della notte a Villasimius, lungo la strada che conduce al mare, all’altezza della piazzetta Simius, all’incrocio tra via Matteotti e via Le Palme. Il giovane viaggiava in scooter quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un’autovettura a bordo della quale si trovavano tre ragazzi.

L’impatto è stato violentissimo e per Alessandro non c’è stato nulla da fare. Gli occupanti dell’auto sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale, dove sono stati trattenuti in osservazione per diverse ferite riportate nell’urto. Le loro condizioni non destano preoccupazione.

La notizia si è diffusa rapidamente in paese, lasciando Villasimius sotto shock. Profondo il cordoglio della comunità e dell’amministrazione comunale. Il sindaco Gianluca Dessì ha disposto l’immediata sospensione della Tombola prevista per domani, uno degli appuntamenti natalizi più attesi dalle famiglie, e l’annullamento di tutti gli eventi in programma nei prossimi giorni.

“Questa notte la nostra comunità è stata colpita da una tragedia che ci lascia senza parole” ha scritto il primo cittadino sui social. “La prematura scomparsa del giovanissimo e caro Alessandro ha profondamente scosso tutti noi. In queste ore di dolore, il pensiero va alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutte le persone che gli hanno voluto bene”.

