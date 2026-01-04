Agguato al fratello di Pisacane, il padre: “Una birra in faccia, poi gli spari”

Il racconto shock del padre Andrea Pisacane al Tg3: “Gli hanno puntato la pistola alla gamba e sparato”

Momenti di paura nei Quartieri Spagnoli di Napoli, dove Gianluca Pisacane, titolare del locale Pisadog 19, è rimasto ferito da colpi d’arma da fuoco al termine di una violenta aggressione avvenuta dopo una lite all’interno del suo ristopub. A raccontare quanto accaduto, intervistato dal Tg3, è Andrea Pisacane, padre di Gianluca e dell’allenatore del Cagliari Calcio, Fabio Pisacane.

Secondo quanto riferito, padre e figlio stavano rientrando a piedi a casa dopo aver chiuso il locale quando sono stati avvicinati dagli aggressori. “Hanno messo la pistola vicino alla gamba di mio figlio e hanno sparato due colpi”, ha dichiarato papà Andrea, ancora sotto shock per l’accaduto.

La ricostruzione dei fatti parte da una discussione avvenuta poco prima all’interno del locale, degenerata in uno scontro tra tre donne e una dipendente del ristopub. In quella circostanza Gianluca Pisacane sarebbe intervenuto per calmare gli animi. Qualcuno aveva allertato la Polizia, ma all’arrivo delle forze dell’ordine le tre donne si erano già allontanate.

Circa mezz’ora più tardi, però, la situazione è precipitata. Tre persone, a volto scoperto, hanno raggiunto i Pisacane. “Ci hanno aggredito, uno di loro aveva una birra in mano e l’ha lanciata in faccia a Gianluca” racconta ancora. “C’è stato un alterco, poi uno ha estratto la pistola, si è avvicinato e ha sparato”.

Gianluca Pisacane è stato trasportato all’ospedale, dove i medici hanno rimosso due proiettili dalla gamba destra. È tuttora ricoverato, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. A rafforzare l’ipotesi di un’azione premeditata è anche la testimonianza della madre, Assunta Pisacane, che parla apertamente di un agguato. “Ci stavano aspettando. Avevamo appena chiuso il locale e loro erano lì” ha affermato. “A volto scoperto? L’ha visto anche la Polizia nelle telecamere che hanno ripreso tutto”.

Le indagini sono in corso per chiarire il movente dell’aggressione e identificare i responsabili del raid armato che ha scosso il cuore dei Quartieri Spagnoli.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it