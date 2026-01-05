Cagliari, furto in via Manno e vigilante ferito: arrestato un 19enne

Il giovane è stato bloccato dai Carabinieri a pochi metri dal negozio. Recuperata la refurtiva e sequestrato un coltello

Tentativo di furto degenerato in aggressione nel cuore di Cagliari. Nel corso della serata di ieri i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari sono intervenuti in via Manno, dopo la segnalazione del personale di un esercizio commerciale, arrestando un 19enne disoccupato e non residente in città, ritenuto responsabile di rapina impropria.

Secondo quanto ricostruito, il giovane si sarebbe impossessato di alcuni capi di abbigliamento per un valore complessivo di circa 50 euro, tentando di allontanarsi senza pagare. La sua fuga è stata notata da un addetto alla vigilanza che ha cercato di fermarlo, rimanendo ferito in modo lieve durante il tentativo di blocco. Nonostante l’intervento, il ragazzo è riuscito a scappare tra le vie adiacenti.

L’allontanamento è però durato pochi istanti. I Carabinieri, giunti rapidamente sul posto, lo hanno rintracciato e fermato a breve distanza dal negozio. A seguito di un controllo approfondito, il 19enne è stato trovato in possesso della merce appena sottratta, successivamente restituita al responsabile dell’attività commerciale, e di un coltello a serramanico, sottoposto a sequestro.

Il giovane è stato quindi dichiarato in stato di arresto con le accuse di rapina impropria e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Dopo il trasferimento in caserma per le procedure di rito, è stato condotto nelle camere di sicurezza, dove rimarrà in attesa del giudizio con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

