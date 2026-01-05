Epifania a Cagliari, panettoni e regali dai Carabinieri alla Caritas di viale Fra Ignazio

Il Comando Provinciale di Cagliari ha rinnovato il proprio legame con il territorio attraverso un gesto concreto di vicinanza verso i più fragili.
In occasione della festività dell’Epifania, l’Arma ha scelto di sostenere la Caritas di Cagliari, punto di riferimento cittadino per l’assistenza ai bisognosi, donando una fornitura di panettoni e regali destinati al pranzo sociale. L’iniziativa punta a sottolineare l’importanza della collaborazione tra istituzioni nel contrasto alla povertà.
Con questo gesto, i militari non solo hanno voluto regalare un momento di sollievo agli assistiti della struttura, ma hanno anche lanciato un appello alla cittadinanza affinché si continui a supportare il mondo del volontariato, pilastro fondamentale per la dignità delle persone in difficoltà.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it