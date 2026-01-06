Calciomercato Cagliari, “forza quattro” per il centrocampo: tutti i nomi

Il Cagliari è attivissimo in queste ultime ore sul calciomercato in entrata, in modo particolare sul centrocampo visto anche l’infortunio di Deiola.

Il Direttore sportivo rossoblù, Guido Angelozzi, ha sul tavolo diverse trattative che portano a giocatori diversi per rinforzare il reparto nevralgico della squadra allenata da mister Fabio Pisacane.

Su tutti spicca il nome di Marco Brescianini dell’Atalanta, vecchia conoscenza di Angelozzi dai tempi del Frosinone che sarebbe il preferito in casa isolana per il ruolo di mezz’ala “box to box”. Parallelamente si osserva con attenzione anche Nicolussi Caviglia, in uscita dalla Fiorentina, che possiede caratteristiche diverse da Brescianini ed è più un regista davanti alla difesa, utile sia nel centrocampo a due che a tre.

Gli altri nomi sono quelli del giovane classe 2004 della Roma Nicolò Pisilli che, nonostante un forte interesse, ha perso terreno nelle ultime ore poiché i rossoblù preferirebbero andare su un profilo a titolo definitivo e difficilmente i giallorossi si priveranno di lui. Infine, ma non per importanza, spicca il nome di Sandi Lovric in uscita dall’Udinese che garantirebbe non solo tanta sostanza e dinamicità in mezzo al campo, ma anche esperienza nella categoria (28 anni a marzo) in cui milita dal 2022.

