Tensione al carcere di Bancali, detenuto distrugge la cella e aggredisce gli agenti

Il culmine della violenza è stato raggiunto nella cella di sicurezza: l'uomo ha distrutto gli arredi e usato pezzi di metallo per colpire il personale

Nuova giornata di violenza nel carcere di Bancali, dove un detenuto in stato di alterazione — probabilmente dovuta all’assunzione di alcol prodotto artigianalmente — ha scatenato il caos. Secondo la denuncia del sindacato Uspp, si tratta della quinta aggressione in un solo mese.

La furia dell’uomo è iniziata con minacce e spintoni ai poliziotti. Durante un controllo in infermeria, è stato trovato in possesso di un’arma bianca rudimentale, costruita per colpire. Una volta riportato in cella, il detenuto ha ostruito la serratura e colpito un agente con un bastone. Il culmine della violenza è stato raggiunto nella cella di sicurezza: l’uomo ha distrutto gli arredi e usato pezzi di metallo per colpire il personale.

Il bilancio è pesante: tre poliziotti feriti. Il più grave ha riportato la lussazione della spalla e ha dovuto subire una dolorosa manovra ortopedica al pronto soccorso; per lui si prospetta un lungo periodo di recupero.

