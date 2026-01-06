Cagliari, i Carabinieri portano sorrisi in Pediatria al Brotzu

Un gesto di vicinanza concreta, capace di trasformare per qualche ora corsie e stanze d’ospedale in luoghi di sorrisi e leggerezza. Questa mattina una rappresentanza del Comando provinciale dei Carabinieri di Cagliari ha fatto visita al reparto di Pediatria dell’Arnas G. Brotzu, incontrando i piccoli pazienti ricoverati e le loro famiglie.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un momento di serenità ai bambini costretti a trascorrere le festività natalizie e dell’Epifania lontano da casa. I militari hanno distribuito giochi, gadget e materiale istituzionale, pensati per favorire lo svago e l’interazione, regalando attimi di spensieratezza in un contesto segnato dalla fragilità e dalla preoccupazione.

La delegazione dell’Arma, guidata dal comandante della Compagnia di Cagliari, il maggiore Simone Pietro Anelli, insieme al comandante interinale della Stazione di Cagliari Sant’Avendrace, maresciallo capo Carmine Mobilia, e ad altri ufficiali e militari del Comando provinciale, è stata accolta con grande cordialità dalla direzione sanitaria. A fare gli onori di casa il direttore generale del Brotzu, Maurizio Marcias, il direttore del Dipartimento materno infantile Giuseppe Masnata, insieme al personale medico, infermieristico e ai volontari.

“Riuscire a donare un momento di gioia a chi vive un periodo difficile come quello della degenza ospedaliera, soprattutto in giorni così significativi dell’anno, è un segno autentico di vicinanza”, ha sottolineato il maggiore Anelli.

L’iniziativa, fortemente voluta dal comandante provinciale, generale di brigata Luigi Grasso, e sostenuta dal comandante della Legione Carabinieri Sardegna, generale di brigata Francesco Rizzo, si inserisce in un percorso più ampio di prossimità sociale. Un impegno che punta a rendere le festività un momento di conforto anche per chi è costretto ad affrontarle in ospedale, riaffermando il valore della solidarietà e dell’attenzione verso i più piccoli e le loro famiglie.

