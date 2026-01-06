Gelo sulla Sardegna, allerta meteo della Protezione civile

La Protezione civile dirama un avviso di condizioni meteo avverse tra il 6 e il 7 gennaio

Un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche è atteso sulla Sardegna nelle prossime ore, con freddo intenso, piogge e possibili nevicate anche a quote relativamente basse. Il Centro funzionale decentrato di Protezione civile – Settore Meteo ha infatti emesso un avviso di allerta per condizioni meteo avverse valido dalla mezzanotte di martedì 6 gennaio fino alla mezzanotte di mercoledì 7.

Secondo le previsioni, sull’Isola sono attese precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche sotto forma di rovesci o temporali di breve durata. Nella prima parte della giornata di martedì la pioggia potrà trasformarsi in neve a partire dai 400 metri di quota, con la possibilità che, durante i fenomeni più intensi, i fiocchi possano spingersi temporaneamente anche più in basso, in particolare nei settori settentrionali.

Con il passare delle ore lo zero termico è destinato a risalire gradualmente, determinando un progressivo innalzamento della quota neve. Nonostante ciò, il quadro meteorologico resterà caratterizzato da temperature basse, soprattutto nelle zone interne, dove non si esclude la formazione di ghiaccio al suolo.

Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle aree montane e interne dell’Isola, dove le condizioni potrebbero risultare più critiche nelle prime ore della giornata.

