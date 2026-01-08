Cagliari, Angelozzi: “Luperto incedibile. Lovric e Nicolussi? Li seguiamo”

Il direttore sportivo rossoblù ha parlato a Dazn tra obiettivi a centrocampo, gestione di Kilicsoy e certezze difensive

A pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro la Cremonese, il direttore sportivo del Cagliari Guido Angelozzi ha fatto il punto sul momento dei rossoblù ai microfoni di Dazn. Il dirigente del club sardo ha spaziato dal campo al mercato di gennaio, tracciando le linee.

Sul fronte rinforzi, il dirigente conferma la volontà del club di intervenire a centrocampo. Nicolussi Caviglia e Lovric sono profili seguiti con attenzione, ma non gli unici sul taccuino della società. “Nicolussi Caviglia e Lovric sono due giocatori che stiamo seguendo. Dobbiamo prendere un centrocampista e stiamo ragionando insieme alla proprietà e all’allenatore, valutando anche delle alternative”.

Spazio poi al tema legato a Semih Kilicsoy, uno dei giovani più promettenti della rosa. Il talento turco, nonostante la panchina iniziale contro la Cremonese, resta centrale nel progetto rossoblù, ma ha un riscatto alto. “Sta facendo quello che deve fare – ha sottolineato il ds – due gol nelle ultime due partite sono un segnale importante. Deve continuare così, segnare ancora, perché questo rende tutto più semplice anche in ottica riscatto. Il presidente ha già dimostrato di saper investire quando crede in un giocatore, come accaduto con Piccoli”.

Chiusura netta, infine, sulle voci di mercato riguardanti Sebastiano Luperto. Angelozzi spegne ogni ipotesi di addio: “Non c’è mai stata la possibilità che stasera non tornasse in Sardegna. È richiesto da tante squadre, ma per noi è incedibile. Il presidente ha sempre detto no fin dall’estate: è uno dei giocatori più esperti, una pedina fondamentale e un nostro punto di forza”.

