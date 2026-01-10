Grossi disagi nell’oristanese, alberi e pali della luce sradicati dal forte vento

Le violente raffiche di maestrale che hanno sferzato la provincia di Oristano nelle ultime ore hanno lasciato dietro di sé una lunga scia di criticità. Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco è stato chiamato a gestire circa dieci emergenze sparse sul territorio, concentrate prevalentemente sulla rimozione di alberi abbattuti e sulla messa in sicurezza di rami spezzati dalla forza del vento.

Le aree più colpite dall’ondata di maltempo sono state il centro urbano di Oristano, la zona del Terralbese e il comune di Morgongiori. Proprio nel Terralbese si è registrata una situazione di particolare rischio per l’incolumità pubblica, che ha costretto gli operatori a intervenire d’urgenza su tre pali dell’illuminazione stradale ormai instabili, procedendo al loro abbattimento controllato prima che potessero crollare.

Anche nel capoluogo non sono mancati i pericoli: in piazza Ungheria, a breve distanza dalla stazione ferroviaria, diverse fronde di palma si sono schiantate al suolo, fortunatamente senza colpire i passanti o i viaggiatori in transito. Nonostante l’intensità dei disagi e i numerosi interventi per mettere in sicurezza infrastrutture e vegetazione, il bollettino finale non riporta feriti, confermando che i danni sono rimasti circoscritti a cose e beni pubblici.

