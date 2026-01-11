Controlli nel centro di Cagliari, sei stranieri allontanati

Prosegue l’attività di controllo dei Carabinieri del Comando provinciale di Cagliari nelle aree sottoposte a tutela rinforzata nel cuore della città. Il presidio rafforzato, in vigore nelle zone di piazza del Carmine, via Sassari, piazza Matteotti e nel vicino viale La Playa, resterà attivo fino al 28 febbraio 2026 con l’obiettivo di contrastare fenomeni di degrado e microcriminalità e garantire maggiore sicurezza a cittadini e operatori economici.

Nel corso del servizio straordinario svolto nella serata di ieri e durante la notte appena trascorsa sono state identificate oltre 30 persone. Al termine delle verifiche, per 6 soggetti è scattato l’ordine di allontanamento dall’area, in quanto trovati in violazione dell’ordinanza prefettizia del 18 novembre 2025. Si tratta di persone già note alle forze di polizia, alcune delle quali senza fissa dimora, provenienti da diversi Paesi e attualmente presenti sul territorio regionale.

Nel corso dei controlli, protrattisi per buona parte della notte, i Carabinieri hanno inoltre denunciato in stato di libertà un cittadino senegalese che, nonostante un precedente provvedimento di allontanamento, si è ripresentato nella zona sottoposta a tutela rinforzata.

Altri due uomini di nazionalità tunisina, di 24 e 30 anni, sono stati deferiti all’autorità giudiziaria perché sorpresi a bivaccare nelle pertinenze di un’abitazione, approfittando dell’assenza dei proprietari. Per uno di loro è scattata anche la segnalazione amministrativa dopo il rinvenimento di circa due grammi di hashish durante una perquisizione personale.

