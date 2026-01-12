In Evidenza Narcotraffico in Sardegna, 7 arresti: i dettagli del blitz | Video

Blitz dei Carabinieri su disposizione della Dda di Cagliari: coinvolti soggetti accusati di far parte di un vasto traffico di droga

Nuovo capitolo dell’operazione antidroga “Termine”. Nelle prime ore della mattina di oggi i Carabinieri del Comando provinciale di Cagliari hanno eseguito 8 provvedimenti cautelari nelle province di Cagliari, Nuoro, Sassari e Pisa. I destinatari sono cittadini italiani e stranieri, già noti alle forze dell’ordine. I fermati sono ritenuti gravemente indiziati di aver effettuato ripetute cessioni di sostanze stupefacenti per conto dei vertici dell’organizzazione criminale, pur senza farne formalmente parte.

L’operazione è stata condotta dai Carabinieri di Carbonia, con il supporto dei reparti territoriali e sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Cagliari. L’intervento odierno rappresenta uno sviluppo investigativo della maxi operazione “Termine”, scattata il 6 ottobre 2025. L’inchiesta aveva portato già all’applicazione di 62 misure cautelari personali.

In quella fase, 9 indagati, per i quali non era stato contestato il vincolo associativo, erano stati sottoposti a perquisizioni domiciliari e interrogati. A seguito degli interrogatori, l’Autorità giudiziaria ha disposto nuove misure cautelari per 8 di loro, di cui 7 gli arresti: 3 persone sono finite in carcere (un 52 enne ed un 55enne di Iglesias, una 36enne di Carbonia), 4 agli arresti domiciliari (un 49enne ed un 32enne di Girasole, un 42enne di Oschiri ed un 52 enne di Iglesias) e una è stata colpita dal divieto di dimora in Sardegna (un 31enne albanese residente a Cascina). Per uno degli indagati, che ha ammesso le proprie responsabilità mostrando un atteggiamento collaborativo, il giudice ha ritenuto non sussistenti esigenze cautelari.

L’inchiesta, condotta dal Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Carbonia tra gennaio 2022 e marzo 2024, ha portato a ipotizzare l’esistenza di due distinte associazioni criminali sarde. Queste erano in contatto con ambienti della criminalità albanese attivi in Toscana e Veneto. Una struttura sarebbe stata dedita al traffico e alla distribuzione in Sardegna di cocaina ed eroina, mentre l’altra “strumentale”, sarebbe stata composta da camionisti incaricati del trasporto.

Nel corso dell’indagine sono stati inoltre individuati i presunti organizzatori di un sequestro di persona avvenuto a Sant’Anna Arresi il 3 aprile 2023. Il bilancio complessivo dell’attività investigativa è imponente. Sequestrati oltre 127 chili di cocaina, 7 di eroina, 53 di hashish, un chilo di marijuana. Ma anche 47 armi di vario tipo, comprese armi da guerra e ordigni, e circa 380 mila euro in contanti.

L’operazione odierna conferma la portata e la ramificazione della rete criminale finora ricostruita. L’impegno dei Carabinieri di Cagliari, in stretto coordinamento con la Direzione distrettuale antimafia, prosegue.

