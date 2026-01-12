Shock a Cagliari, cadavere rinvenuto all’interno di una struttura fatiscente

L'allarme è scattato in seguito alla segnalazione di un cittadino straniero, privo di una fissa dimora, che ha scoperto il cadavere del fratello

Durante il pomeriggio di oggi, un tragico rinvenimento ha interessato il cuore del quartiere Stampace, a Cagliari. L’allarme è scattato in seguito alla segnalazione di un cittadino straniero, privo di una fissa dimora, che ha scoperto il cadavere del fratello all’interno di un rudere fatiscente di proprietà della Regione Sardegna, utilizzato dai due come riparo improvvisato.

Sul posto sono tempestivamente giunti i Carabinieri della Stazione di Stampace, coadiuvati dai militari del Nucleo Radiomobile. Una volta messa in sicurezza la zona, le forze dell’ordine hanno effettuato un minuzioso sopralluogo insieme al personale medico-sanitario. Secondo i primi rilievi tecnici eseguiti sulla scena, non sono stati riscontrati segni evidenti di colluttazione o traumi che possano far pensare a una morte violenta; allo stato attuale, infatti, sembra esclusa la responsabilità di terzi nel decesso.

La Procura della Repubblica, prontamente informata dell’accaduto, ha disposto il trasferimento del corpo presso il reparto di medicina legale dell’ospedale Brotzu. Sarà l’autopsia a stabilire con certezza l’origine del decesso, chiarendo se sia attribuibile a cause naturali o a eventuali malori legati alle condizioni di degrado. Nel frattempo, i Carabinieri proseguono le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e approfondire il contesto di estrema marginalità in cui si è consumato il dramma.

