Il comandante della Legione Carabinieri Sardegna in visita nel Sulcis

Il generale Rizzo incontra i militari di Sant’Antioco, Calasetta e Carloforte e annuncia il potenziamento del comparto navale

Giornata di visite istituzionali nel Sulcis per il comandante della Legione Carabinieri Sardegna, generale di brigata Francesco Rizzo, che oggi ha raggiunto i reparti dell’Arma di Sant’Antioco, Calasetta e Carloforte. Ad accompagnarlo il comandante provinciale di Cagliari, generale di brigata Luigi Grasso, in un percorso volto a incontrare il personale e a ribadire la centralità strategica di questi territori per la sicurezza e la coesione sociale.

La visita ha preso il via dalla Stazione di Sant’Antioco, dove il generale Rizzo è stato accolto dai militari e da una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Presente anche il vicesindaco Francesco Garau, che ha espresso apprezzamento per il lavoro quotidiano svolto dall’Arma, sottolineandone il ruolo di presidio di legalità e punto di riferimento costante per la comunità. Nel suo intervento, il comandante della Legione ha ringraziato per la collaborazione istituzionale, ribadendo una visione del Carabiniere non limitata alla funzione di polizia, ma profondamente integrata nel tessuto sociale, capace di ascolto e sostegno ai cittadini.

Particolare attenzione è stata riservata al comparto navale. Il generale Rizzo ha elogiato la professionalità degli equipaggi delle motovedette di Cagliari e Sant’Antioco, impegnati in un contesto operativo complesso. In questa occasione è stato annunciato un rafforzamento di organici e mezzi, con l’assegnazione a Sant’Antioco di una nuova motovedetta di classe 800.

La visita è poi proseguita alla Stazione di Calasetta, per concludersi sull’isola di San Pietro. A Carloforte il comandante della Legione è stato accolto dal vicesindaco Elisabetta Di Bernardo. Anche qui è stata rimarcata la solida collaborazione tra amministrazione comunale e Carabinieri, considerati un presidio fondamentale di sicurezza.

A conclusione degli incontri, Rizzo ha apposto la propria firma sul Memoriale del servizio, gesto simbolico che rafforza il legame tra i comandanti e i carabinieri impegnati sul territorio.

