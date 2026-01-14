Paura a Sassari, 45enne aggredito con una bottiglia di vetro: è in ospedale

Stando a una prima analisi dell'accaduto, l'aggressore avrebbe utilizzato una bottiglia per colpire il 45enne, infliggendogli ferite profonde

Proseguono senza sosta gli accertamenti degli inquirenti sull’episodio di violenza consumatosi ieri sera a Sassari, tra le vie del rione Santa Maria di Pisa. Un uomo di 45 anni è rimasto vittima di un assalto nei pressi della stazione della metro leggera Sirio, conclusosi con il suo ricovero d’urgenza.

Stando a una prima analisi dell’accaduto, l’aggressore avrebbe utilizzato una bottiglia per colpire il quarantacinquenne, infliggendogli ferite profonde. Il ferito è stato prontamente soccorso e trasportato presso il presidio ospedaliero Santissima Annunziata. Sebbene la scena sia stata caratterizzata da una copiosa emorragia, la vittima è rimasta vigile durante tutte le fasi del soccorso e, fortunatamente, le sue condizioni non sono considerate critiche; la prognosi è di diversi giorni di cure per la guarigione completa.

Sul fronte delle indagini, le autorità stanno scandagliando ogni elemento utile per risalire all’identità dei colpevoli: oltre all’ascolto di possibili testimoni oculari, sono al vaglio le registrazioni dei circuiti di videosorveglianza pubblici e privati presenti nell’area dello scalo ferroviario, fondamentali per delineare con precisione lo svolgimento dei fatti.

